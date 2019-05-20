Tarihi cami bakımsızlıktan dökülüyor

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde, yaklaşık 350 yıllık geçmişi bulunan tarihi cami, bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Köyün ileri gelenleri, tarihi caminin onarılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Kurtalan ilçesinde yaklaşık 700 yıllık bir geçmişi bulunan Teylan köyündeki 3 asırlık cami, bakımsızlık ve rutubetten kullanılamaz hale geldi. Siirt'in meşhur Cas evleri şeklinde inşa edilen ve tarihinde iki kere bakıma tutulan cami, son günlerde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Köyün sakinleri, tarihi caminin eski görünümüne kavuşturulması için yardım bekliyor.

Caminin durumu ile ilgili bilgi veren köy sakinlerinden seyyid şeyh Mehmet Ali Ceylan, Teylan köyünün 700 yıllık geçmişinin olduğunu söyledi. Ecdatlarının uzun yıllardır Teylan köyünde yaşadığını belirten Ceylan, “Yanında bulunduğumuz cami çok eski. 350 yıllık cami, 1830'lu yıllarda bir bakıma alınmış. O günkü imkanlarla çimentonun olmadığı zamanlarda Cas dediğimiz bir şekil ile bu yapı yapılmıştır. 1940 yıllarında tekrardan bir onarım ve tadilattan geçmiştir. Şu an günümüze gelindiğinde cami rutubetten, nemden ve bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale gelmiş, yıkılma tehlikesi geçiriyor. İnşallah köy olarak bunu aslına uygun bir şekilde onarımdan geçirmek istiyoruz. Yetkililerin bize destek olmasını bekliyoruz” dedi.