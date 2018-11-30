Tarihi camide sabah namazı buluşması

Siirt İl Müftülüğünü tarafından organize edilen “Sabah Namazı Buluşması” tarihi Ulu Camisi'nde gerçekleştirildi.

Selçuklu yapımı olan ve hicri 523 yılına uzanan çinili minaresi ile Tarihi Ulu Camisi'nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşması programına, Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir, Türkiye Diyanet Vakfı Yurt yöneticileri, öğrenci yurdu öğrencileri ile bazı vatandaş hazır bulundu. Altıok, sabah namazını kıldırmasının ardından, Cami görevlileri tarafından Yapılan tesbihat ve zikirin sonunda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

Programın sonunda konuşan Müftü Altıok, "Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle ‘Sabah Namazı Buluşması'nı geçen hafta Ensar Cami'de bugün de Tarihi Ulu camimizde icra ettik. Bu programımıza icabet eden, güzel mabede gelen siz saygı değer cemaatimizi ve öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum'' dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Yurt Sorumlusu Betül Onay ise, "Manevi atmosferin yaşandığı Tarihi Ulu Camiinde Sabah namazını yurdumuzda kalan öğrencilerimizle birlikte ifa etmenin huzuru içindeyiz. Yapılan vaaz, Zikir ve Kıraatlerle bu buluşma daha fazla bizi maneviyata taşıdı. Sebep olanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.