Tarım Kredi Kooperatifi Siirt'te faaliyete geçiyor

Siirt'te Tarım Kredi Kooperatifi'nin faaliyete geçmesi için çalışmalar başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Siirt'i ziyaretinde açılacağı müjdesini verdiği Tarım Kredi Kooperatifi'nin kuruluş çalışmaları başladı. Siirt'te 2004 yılında kapanan Tarım Kredi Kooperatifi'nin tekrar açılış çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Raif Atayık, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan'ı ziyaret etti. Tarım Kredi Kooperatifi'nin Siirt il merkezinde tekrar faaliyete geçmesiyle çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifi'nin sağladığı olanaklardan faydalanacağını belirten Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Raif Atayık, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Tarım Kredi Kooperatifi'ne yer temin etmiş olması ve kooperatifin tekrar faaliyete geçmesi için her türlü desteği vermiş olmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ise, yıllar sonra Tarım Kredi Kooperatifi'nin kentte faaliyete başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.