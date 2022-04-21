Tarlada oluşan dev obruk çiftçiyi korkuttu

Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde 19 dönümlük tarlada yaklaşık 500 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun kendilerini tedirgin ettiğini belirten çiftçilerden Sakin Kavak, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, şimdiye kadar böyle bir olaya ilk defa şahit olduğunu dile getirdi.

Sabah tarlaya geldiğinde oluşan obruğu gördüğünde şok olduğunu söyleyen Kavak, “Tarlaya gelince baktım su doluydu. 30 yıldır çiftçilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Tarlaya gelince şaşırdım. Kardeşlerim gelip baktı onlar da şaşırdı. Biz, devletten yardım istiyoruz. Şimdi tarla zamanıdır, tarlada da çalışamıyoruz ne yapacağımızı da bilmiyoruz” dedi.