Temizlik yaparken sandalyeden düşüp ağır yaralanan kadın, Siirt'te ilk kez uygulanan yöntemle hayata tutundu

Siirt'te evde temizlik yaptığı sırada sandalyeden düşerek ağır yaralanan kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen spinal anestezi stabilizasyon ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Siirt'te evinin duvarını silerken dengesini kaybedip sandalyeden düşerek yaralanan Mukkadder Kayar, yakınları tarafından eve çağırılan ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede Kayar'ın belinde iki omurgasının kırıldığı tespit edildi. Kayar, spinal anestezi stabilizasyon ile ameliyat edildi. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Öğretim Üyesi Mustafa Nevzat Firidin, Siirt'te ilk kez gerçekleştirilen spinal anestezi ameliyatı ile hastanın şifa bulduğunu söyledi. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Öğretim Üyesi Mustafa Nevzat Firidin, "Düşme vakasıyla gelen hastamızı muayene ettiğimizde belinde iki omurgasının kırıldığını gördük. Hastamızı ameliyata aldık. İlde ilk kez gerçekleşen spinal anestezi stabilizasyon (platin) ameliyatı ile hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Başarılı geçen ameliyat sonucu hasta ağrılarından kurtuldu. Bu tür ameliyatların yapılmasıyla başka illere sevkleri önlemiş olduk. Bu ilimiz için bir başarıdır. İnşallah devamı da gelecektir. Spinal anestezi stabilizasyon hasta uyanıkken yapılan ameliyattır" dedi.