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Teröristlerin hain tuzağı bozuldu

Siirt’te PKK’lı teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş patlayıcı düzenekleri bulundu.

Siirt'te PKK'lı teröristlerce kayalıkların arasına gizlenmiş patlayıcı düzenekleri bulundu. Patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde imha edildi.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019/126 operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 300 metre kablo, 20 adet fünye, 2 adet ateşleme düzeneğine bağlı telsiz, 2 kilogram plastik patlayıcı olduğu değerlendirilen malzeme, bir adet unison marka 6 volt akü, bir adet batarya şarj cihazı, bir adet telsiz anteni, 2 adet koli bandı, 2 adet USB ara kablosu, bir adet plastik sigara kutusu, 2 adet sigara sarma makinesi, bir adet tarak ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır” denildi.

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