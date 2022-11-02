Toplum sağlığı merkezinin yılsonu sergisi göz kamaştırdı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören hastalar, sergi açtı.

El emeği, göz nuru ürünlerin sergi açılışı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural ve diğer yetkililer tarafından yapıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen programda, Toplum Sağlığı Merkezinin faaliyetleri anlatıldı. Toplum Sağlığı merkezinde tedavi gören hastalar şarkılar söyleyerek, halaylar çekti.

Sergi alanını inceleyen Güney Hacıbektaşoğlu, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.