Tuğgeneral Özfidan Vali Atik'i ziyaret etti

Jandarma Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan beraberinde Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Jandarma Albay Seydi Salman ile birlikte Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Tuğgeneral Özfidan, Vali Atik ile görüşerek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Tuğgeneral Özfidan'a ziyaret anısına Siirt'te özgü Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.