TÜİK enflasyon oranını açıklandı

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, TRC3 bölgesinde yer alan Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak illerinin 2020 Temmuz ayı tüketici fiyat endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,11 azalış, bir önceki yıla göre yüzde 12,1 artış gösterdiğini söyledi. Geçen aya göre en fazla fiyat artışının yüzde 18,54 ile karpuz olduğunu belirten Toka, “Ürün bazında karpuzdan sonra en çok artış gösteren yüzde 16,13 ile yumurta, yüzde 8,94 ile LPG, yüzde 7,85 ile yatak ve yüzde 6,78 ile mücevher takip etti. Geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında patlıcan geldi. Temmuz ayında patlıcan fiyatı yüzde 40,58 düşerken, bu ürünü yüzde 36,2 ile taze fasulye, yüzde 12,74 ile domates, yüzde 11,19 ile kiraz ve yüzde 6,79 tişört takip etti” dedi.