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Turistlerden Delikli Taş'a yoğun ilgi

Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Rasıl Hacar’a (Delikli Taş) yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Rasıl Hacar'a (Delikli Taş) yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Arizona kanyonlarını aratmayan Rasıl Hacar eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.


Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yerli ve yabancı turistler, ziyaret ettikleri yerleri fotoğraflamak için birbirleriyle yarışıyor. Doğal kaya oluşumları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Botan Vadisi manzaralı Rasıl Hacar'a görmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 350 metre yükseklikte hatıra fotoğraflı çektirmenin keyfini çıkarıyor.


Turistler, bölgenin doğa harikası olduğunu belirterek herkesin Siirt'e gelip Rasıl Hacar'ı görmesi gerektiğini söyledi.

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