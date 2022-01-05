Türkiye'nin tek izabe tesisi 3 bin kişiye istihdamla, ülkeye 300 milyon dolar bıraktı

Siirt'te, 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisinde üretime devam ediliyor.

Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretmeye devam ediyor. Tesisle ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.

Ülkenin tamamen dışa bağımlı olduğu çinko ihtiyacının yaklaşık yarısının bu tesiste üretileceğini dile getiren Lineer Metal A.Ş. Koordinatörü Başar Şakar, Türkiye'deki en büyük bakır yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağı söyledi.

Çinko izabe tesisinin 3 bin kişiye iş kapısı olacağını ifade eden Şakar, “Siirt organize sanayi bölgesinde 100 dönüm üzerinde kurulan 90 bin ton kapasiteli Siirt Lineer Metal çinko izabe tesisi, ham madde, maden ocaklarında çalışacak, bunların tedarik zincirleri ile birlikte 2 bin 500 kişilik bir istihdamla birlikte toplamda 3 bin kişilik bir işsizliğinde önüne geçmiş olacağız. Tesisimiz Türkiye'nin tek izabe tesisi olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda da ülkemizin 250 bin ton çinko ihtiyacını 90 bin ton külçe buradan sağlayacağız. Yaklaşık yüze 40'ını sağlayacağımız bu tesiste, ülkemize de katma değeri çok yüksek olacaktır. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir ithalatın da önüne geçmiş olacağız” dedi.