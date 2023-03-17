Uykuları kaçan çiftçinin yüzünü son günlerdeki yağışlar güldürdü

Siirt'te, çiftçilerin yüzü son günlerde etkili olan yağışlarla güldü.

Ocak ve Şubat aylarında kuraklık yaşanması nedeniyle ürünlerden bekleneni alamayan çiftçiler, son günlerde yağan yağmur yağışlarıyla birlikte yüzü güldü. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, Ocak ve Şubat ayında beklenen yağışların gelmediğini, şehir genelinde son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kuraklık sorununun ortadan kalktığını söyledi.

Yağışların bu şekilde devam etmesi ve özellikle bahar aylarında yeterli yağışları alınması durumunda Siirt'te tarımsal kuraklık yaşanmayacağını ifade eden Günbat, mercimek, buğday, nohut, arpa gibi ürünlerin bol olacağını dile getirdi.

Günbat, “Biliyorsunuz uzun süredir bölgemizde özellikle ilimizde yağmurlar yağmadı. 20 Kasım'dan bu yana bir kere yağmur gördük. Çiftçi temsilcisi olarak uykusuz kaldık. Yağmurun yağması için çok dua ettik. Ama Cenabı Allah, inşallah dualarımızı kabul etti. Yağmurlar yağdı, yağmaya devam ediyor. Bugün Siirt'te de hava yağmurludur. Meteoroloji bilgilerinden aldığımız haberlere göre, bu yağmurlar bir hafta sürecek. Bu memleketimiz için bahar yağmurları çok önemlidir. Özellikle Mart ve Nisan aylarında yağmurların yağması durumunda ürünlerde verimlilik, kalite artıyor. Meraların otlanması ve hayvanlar için mart ve nisan yağmurları çok önemli. Rumi takvimine göre bugün ayın 2'sidir ve tam da aybaşı yağmur yağdı. İnşallah bu 40 gün dediğimiz yağmurların devamı gelir. Çiftçilerimizle görüştüm. Yağmurlar iyi yağıyor ve herkes bu gece rahat uyudu. Çok uykusuz geceler yaşadık ama şimdi çiftçilerimiz rahat uyuyoruz” dedi.