Uyurken akrep soktu

Siirt'te bir kişiyi uyuduğu sırada akrep soktu. Kolunda uyuşukluk hisseden şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında yaşandı. Hamza Ucun adlı vatandaşı uyuduğu sırada akrep soktu. Elinde ağrı ve uyuşma hisseden Ucun, durumu ailesine bildirdi. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ucun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.