İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyurken akrep soktu

Siirt’te bir kişiyi uyuduğu sırada akrep soktu.

Siirt'te bir kişiyi uyuduğu sırada akrep soktu. Kolunda uyuşukluk hisseden şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında yaşandı. Hamza Ucun adlı vatandaşı uyuduğu sırada akrep soktu. Elinde ağrı ve uyuşma hisseden Ucun, durumu ailesine bildirdi. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Ucun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.