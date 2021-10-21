İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucudan temizlenen bölgeden çocuk sesleri yükseldi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi GAP bölgesinde başarılı operasyonlar sonucu uyuşturucu kullanımı engellendi.

Uyuşturucudan temizlenen bölgede kavga gürültü, yerini çocuk seslerine bıraktı.


Dışarı çıkan çocuklar polis ağabeyleri ile parkta oyun oynadı. Polis ekipleri yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri çocuklara dağıttı. Bölge sakinleri başarılı operasyonlar sonucu mahallelerinde uyuşturucu satılmadığını ve çocuklarının rahatlıkla sokağa çıkabildikleri için İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'a teşekkür etti.

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