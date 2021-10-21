Uyuşturucudan temizlenen bölgeden çocuk sesleri yükseldi

Uyuşturucudan temizlenen bölgede kavga gürültü, yerini çocuk seslerine bıraktı.

Dışarı çıkan çocuklar polis ağabeyleri ile parkta oyun oynadı. Polis ekipleri yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri çocuklara dağıttı. Bölge sakinleri başarılı operasyonlar sonucu mahallelerinde uyuşturucu satılmadığını ve çocuklarının rahatlıkla sokağa çıkabildikleri için İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz'a teşekkür etti.