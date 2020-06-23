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Uzmanından 'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' uyarısı

Siirt’te görevli psikiyatri uzmanı Fatih Sağlam, günde yarım saatten fazla korona virüs haberinin izlenip takip edilmesinin kişilerde var olan kaygı düzeyini arttırdığını ve vatandaşların günlük işlerini yerine getirememesine neden olabileceğini söyledi.

Siirt'te görevli psikiyatri uzmanı Fatih Sağlam, günde yarım saatten fazla korona virüs haberinin izlenip takip edilmesinin kişilerde var olan kaygı düzeyini arttırdığını ve vatandaşların günlük işlerini yerine getirememesine neden olabileceğini söyledi.


Korona virüsün yol açtığı ruh sağlığı bozukluğuna karşı yapılması gerekenleri anlatan psikiyatri doktoru Fatih Sağlam, korona virüsü ile ilgili bilgilerin birinci ağızdan alınması gerektiğini söyledi. Siirt Devlet Hastanesi bağlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde görevli psikiyatri uzmanı Fatih Sağlam, "Halkımızın bu salgın sürecinde özellikle ruh sağlığına da dikkat etmesi gerekir. Bu süreçte doğru bilgi almak çok önemli. O doğru bilgiyi aldıktan sonra o bilginin belli bir süre içerisinde bu korona virüs haberlerine ayırmamız lazım. Günlük yarım saati geçmemesi lazım. Yarım saatten sonra ki malum kişi de ruh sağlığı olarak kaygısının daha da artmasına yol açtığı kanıtlanmış. Onun dışında doğru bilgiyi süreden sonra bizim insanımız evdeyse veya dışarı çıkabiliyorsa egzersizine düzenli uykusuna, beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Tabi bunların hepsini dikkat ediyor ve artık kişinin kaygı düzeyi ve rehabilitasyon düzeyi, ruhsal durumu günlük işini etkileyecek düzeyde günlük işini yapamayacak düzeye gelmesi durumunda ise bir ruh sağlığı çalışanına başvurması ve gerekirse bunlardan destek almasını öneriyoruz" dedi.

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