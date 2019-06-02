Vali Ali Fuat Atik, Kayabağlar beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Atik'e AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, il Jandarma Komutan Vekili Erol Kütük,Ak Parti İlçe Başkanı Fariz Akgül, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek eşlik etti.

Beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Atik, yeni seçilen Belde Belediye Başkanı Salim Seven'e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, başarılar diledi. Belediye ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Atik, vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları veren Vali Atik, Kayabağlar beldesinde verilen iftarda vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. burada konuşan Vali Atik, hedeflerinin huzur ve güven iklimi içinde vatandaşların yaşam kalitesini daha da yükseltmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programı, yapılan duanın ardından sona erdi.