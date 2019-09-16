İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı

Ahilik Haftası münasebetiyle esnaf temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.

Ahilik Haftası münasebetiyle esnaf temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.


İlimizde bu yıl 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanmakta olan, “Ahilik Kültür haftası ve Esnaf Bayramı” dolayısıyla Siirt Esnaf Sanatkar Odaları Başkanı Cemal Koyuncu, Ticaret İl Müdürü Abdurrezzak Aslan ve oda başkanları ile birlikte Vali Fuat Atik'i makamında ziyaret ederek, Ahilik Haftasını kutladı.


Ahilik Haftası ve esnaf bayramı ile ilgili etkinlikler hakkında bilgi veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Cemal Koyuncu, Ahilik Haftası kutlamalarına sağladığı katkılardan dolayı, Vali Atik'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik ise, esnafın ve esnaf kuruluşlarının toplumun mihenk taşı olduğunu, ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Ahilerin haftalarını tebrik eden Vali Atik, tüm esnaflara bol kazançlar diledi.


Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.