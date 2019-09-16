Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı

Ahilik Haftası münasebetiyle esnaf temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

İlimizde bu yıl 16-22 Eylül 2019 tarihleri arasında kutlanmakta olan, “Ahilik Kültür haftası ve Esnaf Bayramı” dolayısıyla Siirt Esnaf Sanatkar Odaları Başkanı Cemal Koyuncu, Ticaret İl Müdürü Abdurrezzak Aslan ve oda başkanları ile birlikte Vali Fuat Atik'i makamında ziyaret ederek, Ahilik Haftasını kutladı.

Ahilik Haftası ve esnaf bayramı ile ilgili etkinlikler hakkında bilgi veren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Cemal Koyuncu, Ahilik Haftası kutlamalarına sağladığı katkılardan dolayı, Vali Atik'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik ise, esnafın ve esnaf kuruluşlarının toplumun mihenk taşı olduğunu, ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Ahilerin haftalarını tebrik eden Vali Atik, tüm esnaflara bol kazançlar diledi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.