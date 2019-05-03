Vali Atik esnafı ziyaret etti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentteki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.
Vali Ali Fuat Atik, Helvacılar Çarşı esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Bu tür ziyaretleri önemsediğini belirten Vali Atik, "Siirt'te devlet-vatandaş kucaklaşmasında çok iyi mesafeler alındığına inanıyorum. Devlet olarak her zaman halkımızın yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Amacımız, huzur ve güven içinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmaktır” dedi.