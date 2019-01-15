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Vali Atik, gazetecilerle bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldiSiirt’te bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Atik, Siirt’in sorun ve taleplerini dinledi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi


Siirt'te bir kahvaltı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Atik, Siirt'in sorun ve taleplerini dinledi. Vali Atik, basın mensuplarına Siirt'teki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Atik, “Siirt havaalanı uçuşlarının önümdeki hafta tespit uçuşları başlıyor. Şuan yüzde 95'i bitmiş durumda. Bunun yanında en kısa zamanda terminal binamızı da yapacağız. Özlediğimiz uçuşlar inşallah gerçekleşecek. Sömestri dönüşü Siirt'te gelenler uçakla gelecekler” dedi.


Siirt Gazeteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Durak, basın mensuplarına verdiği önemden dolayı Vali Ali Fuat Atik'e teşekkür ederek hediye takdim etti.

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