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Vali Atik, havaalanında incelemede bulundu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, havaalanında test uçuşlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Yaklaşık 2 yıldır uçuşların yapılamadığı Siirt Havaalanında incelemelerde bulunan Vali Atik, havaalanında yapılan çalışmalarda sona gelindiğini, test uçuşlarının devam ettiğini söyledi. Vali Atik, "Çalışmalar tamamlandı. Test uçuşları devam ediyor. Test uçuşlarının en kısa zamanda tamamlanmasıyla uçuşlar başlayacaktır" dedi.


Pist alanında da incelemede bulunan Vali Atik, Devlet Hava Meydanları Siirt Havaalanı Müdürü Necati Algün'den son durum hakkında brifing aldı.

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