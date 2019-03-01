Vali Atik, havaalanında test uçuşlarını inceledi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, havaalanında test uçuşlarını yerinde inceleyerek Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Aykut Alpa'dan bilgi aldı.

Yaklaşık 2 yıldır uçuşların yapılamadığı Siirt Havaalanında test uçuşlarını yerinde inceleyen Vali Atik, test uçuşlarının tamamlanmasıyla tekrardan uçuşların başlayacağını belirtti. Atik, “Türk Hava Yolları uçağı Siirt Havaalanı meydanına iniş yaptı. En geç bir hafta içerisinde tarifeli uçuşlar başlayacak. Tüm Siirt'te hayırlı uğurlu olsun” dedi.