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Vali Atik, iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.


Vali Atik beraberinde 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile birlikte, Eruh ilçesini ziyaret ederek,vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.


Daha sonra Eruh Bayırözü askeri üs bölgesine geçerek, Mehmetçikleri ziyaret eden Vali Atik ve beraberindeki heyet, ardından Siirt'te döndü.

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