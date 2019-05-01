Vali Atik İl Özel İdaresi'ne alınan araçları test sürüşü yaparak inceledi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Özel İdaresi'ne yeni alınan 3 adet kanal kazıcı-yükleyici, bir adet arazöz aracı, bir adet ekskavatör aracını yerinde inceledi. Vali Atik kanal kazıcı-yükleyici aracına binerek test sürüşü gerçekleştirdi.

Siirt İl Özel İdaresi'nde araç parkının genişletme, yeniletme, büyütme faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Vali Atik, İl Özel İdaresi'ne iş makinelerine bugün yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vali Atik, "Ben başta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat olmak üzere İl Özel İdare çalışanlarına, personelime teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar vatandaşlarımıza hizmet etmek için yeni aldığımız makineler da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizi daha da güçlendirecek hayırlı hizmetlerde kullanılacağını umuyorum. Tabi karar bizim kararımız oluyor ama işin mutfak kısmını hazırlayan İl Özel İdare personeli yorulan talimatlarımı yerine getirmek için gece gündüz çalışan onlar sağ olsunlar ben bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum" dedi.