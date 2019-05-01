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Vali Atik, operasyon bölgesine giderek Bakan Soylu'yu bilgilendirdi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan ilçe kırsalı operasyon bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon bağlantısı kurarak, operasyon hakkında bilgi verdi.


Siirt Valisi Ali Fuat Atik, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları sürdürdüğü ve dün 5 teröristin öldürüldüğü Baykan ilçe kırsalında operasyon bölgesinde incelemelerde bulunarak askeri yetkililerden bilgi aldı.


Operasyonun gerçekleştirildiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği alanı gezerek yerinde inceleyen Vali Atik, bölgede operasyonlarını sürdüren kahraman Mehmetçiklere moral verdi. Vali Atik, operasyon bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon bağlantısı kurarak, operasyon hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, kahraman Mehmetçikleri tebrik ederek, terörle etkin ve kararlı mücadelenin kararlılıkla ve azimle devam edildiğini belitti.


Operasyon bölgesinde Vali Ali Fuat Atik'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay eşlik etti.

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