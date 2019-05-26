Vali Atik, sevgi evlerindeki çocuklarla iftar açtı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklarla iftar yaptı.

Siirt spor tesislerinde düzenlenen programa, Vali Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kurum çalışanları ve sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı. İftar öncesi çocuklarla ilgilenerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Atik ve eşi Fulya Atik, iftar sonrasında çocuklarla bir süre sohbet etti.

İftar öncesinde çocuklara hitap eden Vali Atik, devletin ve milletimin emanetleri olan çocuklara daha rahat ve huzurlu bir gelecek sunmak için tüm imkanları kullanarak, topluma faydalı fertler kılmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Çocukların geleceğini belirleme noktasında mutlaka bir hedeflerinin olması gerektiğini belirten Vali Atik, "Hedeflerinize ulaşmanın yolu planlı ve disiplinli çalışmaktan geçer” dedi.

Program, İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir tarafından yapılan duanın ardından, çocukların spor tesisini gezmeleri ile devam etti.

Program, hatıra fotoğraf çekimi ile sone erdi.