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Vali Atik, spor tesisinde incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Özel İdaresi Eğitim ve Dinlenme Tesisinde yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Siirt Valiliği bünyesinde yapılan çalışmaları inceleyen ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Atik, projenin ikinci etabının yapıldığı alana giderek çalışmaları yerinde gördü. İl Özel İdaresi Eğitim ve Dinlenme Tesisinde yapılan ikinci etap projesinin hızla devam ettiğini belirten Vali Atik, "Tesisimizin birinci etabı olan spor kompleksimiz hizmet vermektedir ve takımızın burada konaklayarak idmanlarını ve günlük ihtiyaçlarını bu modern tesisimizde karşılamaktadır. Projenin ikinci etabında ise futbol sahası büyüklüğünde yeşil çim sahamız, 5 dönüm arazi üzerine kurulacak olan aqua parkımız, mesire alanlarımız ve otopark alanı çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Tesisimizin ikinci etabı bitmesi durumunda ilimiz modern bir spor tesisine kavuşacaktır ve bölge tek olacaktır. Bu tesisimizi Siirt halkına kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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