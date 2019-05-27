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Vali Atik, yaralanan güvenlik korucusunu ziyaret etti

Siirt Valise Ali Fuat Atik eşi Fulya Atik ile birlikte 17 Mayıs 2019’da Eruh ilçe kırsalında düzenlenen terör operasyonunda yaralanan güvenlik korucusu Mikail Kızıl’ı konutunda ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Siirt Valise Ali Fuat Atik eşi Fulya Atik ile birlikte 17 Mayıs 2019'da Eruh ilçe kırsalında düzenlenen terör operasyonunda yaralanan güvenlik korucusu Mikail Kızıl'ı konutunda ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Kızıl'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Atik, yaralı güvenlik korucusu ile bir süre sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren güvenlik korucusu Mikail Kızıl, Vali Atik'in kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek, teşekkür etti. Kızıl, biran önce sağlığına kavuşup, arkadaşlarıyla birlikte operasyonlara katılmak istediğini ifade etti.


Terörle etkin mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Vali Atik, “Devletimizin güvenlik birimlerine sıkılan her kurşunun misli misli bedelini terör örgütüne ağır bir şekilde ödetiyoruz. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar onları inlerine gömeceğiz" dedi.


Ziyaret sonunda Vali Atik, Kızıl'a Türk bayrağı hediye etti.

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