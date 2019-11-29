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Vali Atik'ten Şırnak Valisi Pehlivan'a nezaket ziyareti

Dicle Kalkınma Ajansı 2019 yılı kasım ayı yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Şırnak’a giden Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Dicle Kalkınma Ajansı 2019 yılı kasım ayı yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Şırnak'a giden Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Şırnak Valiliği'nde şeref defterini imzalayan Vali Atik ve Vali Şahin daha sonra valilik makamına geçerek, Vali Pehlivan ile bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Pehlivan, Vali Atik'e ve Vali Şahin'e teşekkür etti.


Vali Atik ve beraberindeki heyet daha sonra Dicle Kalkınma Ajansı 2019 yılı kasım ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

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