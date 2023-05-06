Vali Hacıbektaşoğlu, Siirtli kaymakam adaylarını kabul etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kaymakam adayı olarak atanan Eruh nüfusuna kayıtlı Elif Çelik ve Siirt nüfusuna kayıtlı İbrahim Karakuş'u makamında kabul etti.

Siirt Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Hacıbektaşoğlu, kaymakam adaylarına hayırlı olsun dileğinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

kaymakam refikleri Elif Çelik ve İbrahim Karakuş ise, kabullerinden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.