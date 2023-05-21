İhlas Haber Ajansı

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Vali Hacıbektaşoğlu, yenileme çalışmaları devam eden statta incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Atatürk Stadı’ndaki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Siirt Atatürk Stadyumu'nun modernizasyon ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede stadyumun altyapısı, tribünler ve diğer tesisler yenileniyor.


Stadın yenilenen bölümlerini gezerek, projenin ilerleme durumu hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, yenilenme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Siirt'in spor faaliyetlerinin daha iyi koşullarda gerçekleştirileceğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, sporcuların daha motive olacağı, tesisin Siirt'in sosyal yaşamına da önemli bir değer katacağını ve halkın sportif etkinliklere daha kolay erişim sağlayacağını ifade etti.

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