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Virajı alamayan kamyon yoldan çıkıp, 350 metre aşağıya indi

Siirt’te virajı alamayan kamyon, yoldan çıkarak 350 metre ilerledikten sonra durabildi.

Siirt'te virajı alamayan kamyon, yoldan çıkarak 350 metre ilerledikten sonra durabildi.


Edinilen bilgiye göre, kaza Siirt kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Botan Çayı yakınlarında meydana geldi. Siirt- Eruh karayolunda ilerleyen kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Dik alanda yaklaşık 350 metre ilerledikten sonra kamyon durabilirken, sürücü hafif yaralandı. Şans eseri kamyonun devrilmemesi olası bir faciayı önledi.

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