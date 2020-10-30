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Yabancılar bu ürüne hayran kaldı, Siirt'ten birçok ülkeye ihraç ediliyor

Siirtli sabun üreticisi, menengiç ağaçlarından elde edilen ve hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika gibi ülkelere ihraç ediyor.


Kent merkezinde dededen kalma mesleği devam ettiren Mithat Apari, menengiç ağaçlarından elde ettiği ürünleri kaynatarak organik bıttım sabunu haline getirip yurt içi ve yurt dışına satıyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası birçok ülkeden Siirt'te üretilen bıttım sabununa talep olduğunu belirten Mithat Apari, yurt içinde olduğu gibi yurt dışından da çok sayıda sipariş aldıklarını söyledi. Apari, "Korona virüs nedeniyle şu an bıttım sabunumuza yurt içinden ve yurt dışından müthiş derecede talep var. Ürünlerimizi Hollanda, İngiltere, Belçika, Almanya ve birçok ülkeye gönderiyoruz. Kullananlar bize dönüş yapıyor. Bize döndükleri için biz de kargolayıp Türkiye'nin her yerine ve farklı ülkelere gönderiyoruz. Yurt içindeki ve yurt dışındaki taleplerden çok çok memnunuz. Talep gitgide artırıyor. Her gün geçtikçe her gönderdiğimiz ürünler bize memnuniyet ve başka bir sipariş olarak geri dönüyor" dedi.

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