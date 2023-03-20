Yaralı bulunan Bayağı puhu kuşu tedavi altına alındı

Siirt'te vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Bayağı puhu (Bubo bubo) kuşu, tedavi altına alındı.

Siirt'in Pervari ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Bayağı puhu (Bubo bubo) kuşu, vatandaşlar tarafından yaralı bulundu. Vatandaşlar, yaralı Bayağı puhu (Bubo bubo) kuşunu Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, tarafından teslim alınan Bayağı puhu (Bubo bubo) kuşu tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime teslim edildi.

Bitkin halde bulunan Bayağı puhu kuşu, tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.