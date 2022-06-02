İhlas Haber Ajansı

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Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı

Yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı kuşu, tedavi edilmek üzere Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine getirildi.


Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Limak Alkumru Barajı'nda bahçıvanlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gece balıkçılı kuşunun Siirt Üniversitesi Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanmasıyla tekrardan bulunduğu bölgede doğaya salınacağı belirtildi.

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