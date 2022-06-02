Yaralı halde bulunan gece balıkçılı kuşu tedavi altına alındı

Siirt kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Limak Alkumru Barajı'nda bahçıvanlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan gece balıkçılı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gece balıkçılı kuşunun Siirt Üniversitesi Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanmasıyla tekrardan bulunduğu bölgede doğaya salınacağı belirtildi.