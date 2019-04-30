Yaralı kadının imdadına Mehmetçik yetişti

Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan bir kadın, Mehmetçik tarafından askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Pervari'nin Yayla mevkisinde yaşandı. Yüksekten düşerek yaralanan bir kadın için Mehmetçik seferber oldu. Bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle taşınan yaralı kadın, Siirt Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.