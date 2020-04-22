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Yaralı kızıl şahin tedavi edilerek doğaya bırakıldı

Siirt’te yaralı ve bitkin bir halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Siirt'te yaralı ve bitkin bir halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.


Siirt'in Eruh ilçesinde vatandaşlar tarafından kırsal alanda yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Siirt Belediyesi hayvan bakımevinde görevli veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlanan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan tepede doğaya salındı.

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