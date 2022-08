Yaylalarda huzur ortamının oluşmasıyla köylüler bal üretiyor

Siirtli bal üreticileri, zengin floraya sahip Pervari ilçesine bağlı Çobanören Yaylası'nda huzur ortamında bal üretiyor.

Organik bal üretimi için yılın büyük bölümünü arılarla ilgilenen ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla huzurun sağlandığı yaylada geçiren arıcıların yüzü huzur ortamının oluşmasıyla gülüyor. Sahte balların "Pervari balı" etiketiyle satıldığı uyarısında bulunan bal üreticisi Mehmet Koyuncu, bu konuda vatandaşları uyararak tanıdık ve bilindik yerlerden bal alınması gerektiğini dile getirdi. Koyuncu, “Pervari balını üretiyoruz. Dededen kalma işi yapıyoruz. Şu anda bin 700 rakımdayız. Binlerce çiçek var. Hakiki baldır. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ben buradan vatandaşlarımız uyarıyorum farklı yerlerden bal alıyorlar Pervari balı olarak gösteriyorlar bizim balımız değil. Bizim balımız tamamen organik baldır” dedi.

Ürettikleri balı Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini belirten Muhammed Haşim Acar, Pervari balının birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Bal tüketicilerini sahte bala karşı uyaran Acar, “Yıllardır bu işi yapıyoruz. Emeğimiz ekmeğimiz her şeyimiz hep bu arılar üzerinde. Kasım ayında da hasadımız olacak. Balımız hakiki bir bal. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Pervari balımız meşhur bir balımız. Buradan da vatandaşlarımızı uyarıyorum sahte ballara kanmasınlar bu orijinal bir bal birçok hastalığa da iyi geliyor herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.