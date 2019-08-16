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Yemek pişirirken ateşe düşen kadın ağır yaralandı

Siirt’te evinin bahçesinde yemek yaptığı sırada ateşe düşen kadın ağır yaralandı.

Siirt'te evinin bahçesinde yemek yaptığı sırada ateşe düşen kadın ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde evinin bahçesinde kazanda yemek pişiren Yıldız Yüztaş, baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirmesi sonucu ateşin üzerine düşen Yüztaş, ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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