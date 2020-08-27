'Yeşil altın' üreticileri, mahsulü hırsızlara kaptırmaktan korkuyor

Siirt'te fıstık üreticileri, hasada sayılı günler kala fıstıkları hırsızlara kaptırmaktan korkuyor. Fıstık üreticisi Bekir Akbey, jandarma ekiplerinin hırsızlara karşı bağ ve bahçelerde devriye atmasını istiyor.

Yıl boyu emek harcayarak fıstıkta verimliliği sağlamak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirten fıstık üreticisi Bekir Akbey, hasada sayılı günler kala hırsızların emeklerini çalmamaları için jandarmanın devriyelerini sıklaştırmalarını istediklerini söyledi. Akbey, “Fıstık hasadına başlayacağımız bugünlerde fıstıkların olgunlaşmasıyla beraber fıstık hırsızları artmış durumda. Çiftçinin bir yıldır verdiği emek gübrelemesinden, budamasından, sürümünden ve her türlü bakımından sonra meyvesini toplamaya geldiğimiz şu günlerde hırsızlar çiftçinin emeğini çalıyorlar. Devlet büyüklerimizden ricamız jandarma devriyelerini artırarak çiftçilerimizin emeklerini heba etmemesini sağlayıp en azından güzel bir hasat dönemi geçirmelerini sağlamalarıdır” dedi.