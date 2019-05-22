Yıkılma tehlikesi bulunan evde yaşam mücadelesi veriyorlar

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde 12 nüfuslu Tan ailesi, yıkılma tehlikesi bulunan iki odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.

Kurtalan ilçesinde bulunan Sümer Mahallesi'nde yaşayan Tan ailesinin içler acısı hali yürek burktu. Neredeyse yıkılma yıkılacak durumda olan ve rutubetten betonları çöken evde yaşam mücadelesi veren 12 nüfuslu Tan ailesi, yetkililerden kendilerine destek vermelerini istedi.

Evin çocuklarından 17 yaşındaki Sinan Tan, yoksulluk içinde yaşamaya çalıştıklarını ve evlerinin de yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Tan, “İş yok, çalışmadığımız için dev evin geçimini sağlayamıyoruz. 12 kişi yaşadığımız ev de yıkıldı yıkılacak. İş istiyoruz, yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz” dedi.

Sümer Mahalle Muhtarı Rakip Taşkıran da ellerinden gelen yardımı yaptıklarını ama yetersiz olduğunu belirterek yardımsever vatandaşların aileye yardım etmeleri çağrısında bulundu.