Yılbaşı yaklaştı, fıstık satışları arttı

Esnaf, hem il içinden hem de il dışından Siirt fıstığına yoğun talep olması nedeniyle memnun.

Kuruyemiş, her yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşı sofralarında yerini almaya hazırlanıyor. Yeni yıla sayılı günler kala kuruyemiş satışlarının artması, Siirtli fıstıkçı esnafın yüzünü güldürdü. Yılbaşı yaklaştığı için satışlardan oldukça memnun olduğunu söyleyen Kuruyemişçi Selami Özbilici, vatandaşların en çok Siirt fıstığına ilgi gösterdiğini söyledi. Özbilici, “Siirt'te fıstıkçıyım. Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber fıstık satışlarımız biraz daha yükseldi. Müşterilerimiz daha çok fıstığı tercih ediyorlar. Şu anki fiyatlarımız 70 lira. Geçen yıla nazaran fiyatlar biraz daha yükseldi. Herkese hayırlı güzel mutlu yıllar diliyorum” dedi.

Siirt fıstığının tadı ve lezzetinin vazgeçilmez olduğunu belirten müşteri Zekeriya Altınkum, “Malum artık kış. Özellikle yılın son günleri ve yılbaşına yaklaştığımız bugünlerde hem kış çerezi olarak hem de yılbaşı çerezi olarak biz evde genelde Siirt fıstığını tercih ediyoruz. Siirt fıstığının en büyük özelliklerinden biri antioksidan özelliğine sahip olmasıdır. Diğer yemişlere göre daha az zarar veren, daha az yağ özelliği taşıyan bir yapıya sahiptir. Kilosu da şuan 70 TL civarında. Diğer çerezlere göre düşündüğümüzde çok uygun çünkü faydaları saymakla bitmiyor. Çocuklarla ailece yılbaşında Siirt fıstığımızı alıp beraber güzel bir gece geçirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“İl dışından gelen taleplere yetiştiremiyoruz”

Siirt fıstığına yoğun talep olması nedeniyle işlerinde yoğun bir artışın olduğunu belirten fıstık satıcısı Ramazan Özbilici ise, “Yılbaşına sayılı günler kala taleplerimiz yoğunlaştı. İşlerimiz yoğunlaştı. Mahsul az olduğu için fiyatlarımız biraz yüksek. Satışlardan dolayı endişeliydik sezon başında. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Allaha çok şükür satışlarımız çok iyi. İl dışından gelen siparişlerimiz baya bir yoğun. Bütün vatandaşlara sesleniyorum merdiven altı üretim almayın. Çünkü alfa toksini yüksek olursa kanserojen maddeye sebep olur. Bilindik ve denenmiş yerlerden alışverişini yapınız” ifadelerinde bulundu.