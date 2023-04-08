Yılın sadece 20 günü yaşıyor, köylüler başında nöbet tutuyor: Cezası araba fiyatında

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleyi koruma altına alan köylüler, bitkinin yaşam alanında yaşaması için mücadele ediyorlar. Bitkiyi koparmanın cezası ise araba fiyatında.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dağlarında yetişen ters lale, yılın sadece 20 günü yaşıyor. Ayrıca endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 TL para cezası uygulanılıyor.

Bu çiçek türünün her yerde bulunmadığını söyleyen Köy muhtarı Abdulaziz Araz, “Bu nazik bir çiçektir. Çok güzel bir çiçektir ve her yerde bulunmuyor. Buralarda var, sadece 20 gün yaşıyor. Biz köylüler olarak bu çiçeği koruyoruz. Kimse kopartmasın diye nöbet tutuyoruz. Bu bölgede nadir görülür. Burası Pervari'ye bağlı Erkent köyü. Ben de köyün muhtarıyım. Çiçeklerimize sahip çıkıyoruz. Bu çiçeklerin daha iyi korunması lazım. Çiçeklerin etrafına daha iyi bir tel örgü örülmesi lazım. Daha sonra yasaktır diye bir levhanın tel örgülere yapıştırılması lazım kimse kopartmasın dokunmasın diye. Biz bunu istiyoruz” dedi.

Ters lale çiçeğinin devlet tarafından korunma altına alındığını ifade eden Şehmus Behçet isimli köylü, ters laleyi köylüler olarak da koruyacaklarını belirtti.

Behçet, “Bir çiçeğin kopartılmasının cezası resmiyete 244 bin 315 TL'dir. Hem köylüler hem de gelen giden misafirler bu çiçeğe dokunmasınlar, korusunlar. Biz Herekul Dağları'ndan bu çiçeğin tohumlarını çocuklarımız için getirip toplu mezarlığımıza ektik. Bu çiçek bizim için çok önemlidir. Bu çiçeklerimize bundan sonra da bakacağız. Köylüler olarak nöbet tutuyoruz. Biz devamlı olarak bakıyoruz çiçeklerimize. Ben herkese sesleniyorum. Nerde olursanız olun çiçeklerimize iyi bakın” diye konuştu.

Devlet tarafından korunma altına alınan ters lale'yi kimse kopartmasın diye başlarında nöbet tutuklarını söyleyen Ramazan Bağış isimli köylü ise, “Kopartmanın cezası var. Doğa korunmaya alınmış. Biz köylüler de dikkat ediyoruz bir şey olmasın diye. Başlarında nöbet tutuyoruz. Başka yerlerden gelip kopartıyorlar, bırakmıyoruz kopartsınlar korumaya almışız. 244 bin 315 TL para cezası var kopartmanın. Vatandaşlardan isteğimiz kimse kopartmasın. Doğayı koruyalım. Zarar vermeyelim doğamıza. Zaten 20 gün yaşıyorlar. Doğanın bir güzelliğidir bu çiçekler” şeklinde konuştu.