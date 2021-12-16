İhlas Haber Ajansı

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YÖK Başkanı Özvar, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversiteleri ziyaret programı kapsamında Siirt’te gelen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversiteleri ziyaret programı kapsamında Siirt'te gelen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Özvar'a ziyaretleri sırasında YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak eşlik etti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Valilik şeref defterini imzalamasının ardından Vali Hacıbektaşoğlu, Özvar ve beraberindeki heyetle makamında görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, YÖK Başkanı Özvar ve beraberindeki heyeti Siirt'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.


YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ise misafirperverliğinden dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.

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