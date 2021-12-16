YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Siirt üniversitesini ziyaret etti

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki üniversiteleri ziyaret programı kapsamında Siirt'te gelen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Siirt üniversitesini ziyaret etti.

Siirt Üniversitesine gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Rektör Yardımcıları karşıladı. Daha Sonra inşaat çalışmaları devam eden Keçi Payetleme tesisi ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesindeki çalışmaları yerinde inceledi. YÖK Başkanı Özvar, çalışmalar hakkında Rektör Şındak'tan bilgi aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, inşaatı devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla Siirt'te hayırlı olması dileklerinde bulundu. YÖK Başkanı Özvar, “Yapımı devam eden hayvan hastanesi dolaştık. Türkiye'de örneğinin ender rastlanacak bir hastane inşaatı devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarına doğru hizmete alınması planlanan bu hastane, Türkiye'de hayvan hastaneleri içerisinde ilk olmaya aday. Küçükbaş hayvanların, kümes hayvanların, büyükbaş hayvanların ve vahşi hayvanların tedavisinin gerçekleştirileceği tam teşekküllü bir hastane yapılıyor. Üniversitelerimiz de kurulan bu yatırımların olması Türkiye'deki Yükseköğretimin geldiği düzeyi göstermesi açısından da fevkalade önemlidir” dedi.

İncelemelerini tamamlayan YÖK Başkanı Özvar, daha sonra Üniversitede rektör ve rektör yardımcılarıyla bir araya gelmek üzere toplantıya katıldı.