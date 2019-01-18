İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yollar kapandı, ekipler öğrencilerin karnelerini alabilmeleri için sabahladı

Kar yağışının etkili olduğu Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, öğrencilerin sabah saatlerinde okullarına giderek karnelerini alabilmeleri için sabaha kadar karla mücadele etti.


Pervari ve Şirvan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçelere bağlı bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, karla mücadele taşımalı eğitim çerçevesinde okula giden öğrencilerin okullarına gidip karnelerini alabilmeleri için sabaha kadar sürdü. Minik öğrencilerin karne alabilmelerini ve o heyecanı yaşamalarını sağlamak için dün geceden sabaha kadar yol açma çalışması yaptıklarını belirten Siirt İl Özel İdare Basın Sözcüsü Fikret Yüzer, “Öğrencilerin karne alabilmeleri için dün geceden sabaha kadar mesai yaptık. Çalışmalarımız sonucunda kapanan tüm köy yollarını açtık. Minik öğrencilerimiz bugün karnelerini okullarında alabilecekler” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.