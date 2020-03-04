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Yolları su altında kalan göçerler, tehlikeli yollardan yaylalara ulaşmaya çalışıyor

Siirt’te Ilısu Barajı’nın su tutmasıyla birlikte göçerlerin yolu su altında kaldı.

Siirt'te Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte göçerlerin yolu su altında kaldı. Patika yolları kullanmak zorunda kalan göçerler, ölüm tehlikesi altında yaylalara ulaşmaya çalışıyor.


Ilısu Barajı'nın su tutması sonrasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle göçebelerin geçiş güzergahı olan Siirt eski Eruh karayolu sular altında kaldı. Göçebelerin geçiş yollarının su altında kalmasıyla, patika yollarda ilerleyen göçebeler, tehlikeli yollardan yaylalara uluşmaya çalıştı. Göçerlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

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