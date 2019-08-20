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1 ünite kan 1 can

Kan bağışında bulunmanın hayati öneme sahip olduğunu her fırsatta vurgulayan Kızılay ekipleri Gerze’de bağış yapan vatandaşlarla buluştu.

Kan bağışında bulunmanın hayati öneme sahip olduğunu her fırsatta vurgulayan Kızılay ekipleri Gerze'de bağış yapan vatandaşlarla buluştu.


Ekibin Doktoru Cemal Çağlar, Gerze'de bulundukları süre içerisinde hiçbir sorun yaşanmadığını, Gerzelilerin kendilerini güzel ve sıcak karşılayarak Kızılay'a bakışların oldukça insancıl ve merhametli olduğunu belirtti.


Gerze'de olmaktan oldukça memnun olduğunu söyleyen Çağlar, “Bundan sonraki dönemlerde de çalışmalarımız devam edecek. Planlamacı arkadaşlarımız var onların yaptığı planlar doğrultusunda bizler de oraya gidiyoruz. Gerze'ye de tekrar geleceğiz” dedi.


Kaldıkları süre boyunca günde yaklaşık 30 ünite kan aldıklarını söyleyen Çağlar, bu bağışların son derece hayati öneme sahip olduğunu ve bağış yapmaktan korkan vatandaşların korkmamaları gerektiğini vurgulayarak kan bağışında bulunmanın önemini vurguladı.

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