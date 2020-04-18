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10 günde 8 bin koruyucu siperli maske ürettiler

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için koruyucu siperli maske üretimi gerçekleştirildi.


Sinop, Ayancık, Boyabat, Gerze, Türkeli ve Durağan Gençlik Merkezlerinde görevli


gençlik liderleri ve Sinop Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli çalışanları Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınan maske yapımımda kullanılan malzemeler ile koronvirüs tedbirleri kapsamında 10 günde 8 bin adet koruyucu siperli maske üretimi yapıldı.


Sağlık çalışanları için üretilen toplamda 8 bin adet koruyucu siperli maskeler Sinop Atatürk Devlet Hastanesine, ilçe devlet hastanelerine, ağız ve diş sağlığı hastanelerine, eczanelere, 112 acil servislerine, il ve ilçe emniyet müdürlüklerine, postane çalışanlarına, huzurevi çalışanlarına, AFAD'a, Sinop Üniversitesine, diğer tüm kurumlara dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor.

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