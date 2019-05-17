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100. Yıl temalı sergi

Sinop’ta 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 100.

Sinop'ta 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 100. Yıl temalı resim sergisi açıldı.


Aşıklar Caddesi'nde açılan resim sergisine İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Sinop Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun, Sinop Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Bahattin Erdem ve öğrenciler katıldı.


Burada açıklamalarda bulunan Sinop Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Bahattin Erdem, “19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında 100. Yıl temalı sergiyi açtık. Bu sergide 100. Yıl anasına 19 Mayıs'ı içeren eserler ve öğrencilerimizin yıl içerisinde yaptığı eserler bulunuyor. Hava müsait olduğu sürece 3 gün boyunca sergi açık kalacak. Sanatseverleri sergiye bekliyoruz” dedi.

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