103 yıl önce ‘Bandırma' Gerze'den geçti

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a gitmek için yola çıktığı Bandırma Vapuru'nun, 18 Mayıs'ta Sinop'un Gerze açıklarından geçmesi nedeniyle ilçede anma programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile kurtuluş meşalesini yakmak için İstanbul'dan yola çıktığı Samsun seferinde, 18 Mayıs 1919 günü Gerze açıklarında görülmesinin 103. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Gerze Tarihi Deniz Feneri'nde gerçekleştirilen programa Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, sembolik olarak süslenen gemiyi Gerze açıklarından geçerken selamladı.

Geleneksel hale getirilecek

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirerek, “Ulu Önderimiz Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun seferindeyken Gerze açıklarında görülmesinin yıl dönümünde anlamlı bir programı hayata geçirdik. Sembolik olarak süslediğimiz gemiye selam vererek o günkü ruhu birlikte yaşadık. İlçemiz için de oldukça önemli olan bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle de bağımsızlığımızın ve kurtuluşumuzun sembolü Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, saygı ve özlemle bir kez daha anıyoruz” diye konuştu.